Alle südkoreanischen Teilnehmer gewinnen Gold bei Internationaler Physikolympiade

Photo : YONHAP News

Bei der Internationalen Physikolympiade haben alle fünf Mitglieder des südkoreanischen Teams Gold geholt.Damit rangierte Südkorea gemeinsam mit China an der Spitze der Nationenwertung.Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und IKT haben alle fünf südkoreanischen Teilnehmer bei der 53. Internationalen Physikolympiade, die am Montag in Tokio zu Ende ging, Goldmedaillen gewonnen.Die Internationale Physikolympiade hatte erstmals im Jahr 1967 in Warschau stattgefunden. Der internationale Schülerwettbewerb wird jährlich im Juli und abwechselnd in verschiedenen Ländern ausgetragen.An dem diesjährigen Wettbewerb, der am 10. Juli in Tokio begann, nahmen 387 Schülerinnen und Schüler aus 86 Ländern teil.