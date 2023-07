Höchste Niederschlagsmenge während diesjähriger Regenzeit in Südkorea seit 50 Jahren

Photo : YONHAP News

Die Niederschlagsmenge in Südkorea seit Beginn der diesjährigen Monsunregenzeit entspricht dem höchsten Stand im Vergleichszeitraum seit Beginn der landesweiten Wetterbeobachtung vor 50 Jahren.Die Analyse der kumulativen Niederschlagsmenge im Zeitraum vom 25. Juni bis 16. Juli durch den südkoreanischen Wetterdienst ergab, dass im landesweiten Durchschnitt 511,7 Millimeter Regen fielen, damit so viel wie seit Beginn der landesweiten Wetterbeobachtung im Jahr 1973 nicht. Es ist zudem mehr als doppelt so viel wie die durchschnittliche landesweite Niederschlagsmenge im gleichen Zeitraum in den letzten 30 Jahren von 238,4 mm.Nach Regionen betrachtet, wurde in der Region Chungcheong mit 654 mm die höchste Niederschlagsmenge verbucht. Die südwestliche Region Honam folgt mit 614 mm, die südöstliche Region Yeongnam mit 481 mm. In der Hauptstadtregion wurden 420 mm registriert, in Gangwon 336 mm.In Chungcheong und Honam ging verglichen mit dem Durchschnitt in den letzten drei Jahrzehnten fast dreimal so viel Monsunregen nieder.