Erster kostenpflichtiger Drohnen-Lieferdienst in Korea gestartet

Photo : YONHAP News

Erstmals in Südkorea sind kostenpflichtige Lieferungen per Drohne eingeführt worden.Die Stadtverwaltung von Seongnam teilte mit, am Dienstag an zwei dortigen Wasserspielplätzen erstmals im Lande einen städtischen kommerziellen Drohnen-Lieferdienst begonnen zu haben.Bestellt werden können Imbisswaren wie Brathähnchen und Pizza sowie Getränke und Waren aus Convenience Shops, einschließlich Wasserspielartikel.Eine Lieferung kostet 3.000 Won (2,3 Dollar) und ist damit günstiger als oder ähnlich teuer wie bei einer Lieferung durch Lieferplattformen.