Teilnehmer des World Scout Jamboree werden in acht Städte und Provinzen gebracht

Photo : YONHAP News

Die Teilnehmer des World Scout Jamboree werden nach Seoul und in sieben andere Städte und Provinzen gebracht.Sie sollen das Campgelände in Saemangeum in der Provinz Nord-Jeolla verlassen, bevor Taifun Khanun wahrscheinlich am Donnerstag auf Land trifft.Nach Angaben des Organisationskomitees am Dienstag werden 36.000 Pfadfinder aus 156 Ländern Saemangeum in Richtung Seoul, Gyeonggi, Nord-Jeolla sowie Nord- und Süd-Chungcheong verlassen. Für den Transport würden über 1.000 Busse eingesetzt.Die Regierung konnte Unterkünfte an 66 Orten in der Provinz Gyeonggi finden. In Süd-Chungcheong wurden 18 Unterkünfte organisiert, 17 in Seoul, acht in Incheon, sieben in Nord-Chungcheong und sechs in Daejeon.Die Gyeonggi-Provinz wird mit 18.000 Pfadfindern die meisten aufnehmen. In Chungcheon kommen etwa 6.000 Teilnehmer unter, in Seoul rund 3.000.Etwa 4.000 Pfadfinder aus Nord-Jeolla werden auf dem Gelände bleiben und die verbleibenden Programme absolvieren.Die Polizei wird die Busse eskortieren und den Straßenverkehr an den Schnellstraßen und wichtigsten Orten nahe dem Campgelände regeln.