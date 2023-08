Weitere Hitzewelle trotz Ipchu-Herbstbeginn

Photo : YONHAP News

Obwohl Ipchu oder der Herbstbeginn nach den 24 Jahreszeiten-Einteilungen auf heute fällt, dauert die Hitzewelle in Südkorea an.Die Morgentemperaturen lagen landesweit bei zwischen 23 und 27 Grad.Die Tageshöchstwerte sollen bis auf 37 Grad steigen. In Seoul und Daejeon soll das Quecksilber auf 36 Grad klettern, in Daegu wird mit 37 Grad gerechnet.Unterdessen wird Taifun Khanun voraussichtlich am Donnerstagnachmittag auf die Südküste des Landes treffen. Anschließend soll der Wirbelsturm Richtung Norden über das Land ziehen.Nach Angaben des nationalen Wetteramtes befindet sich der Tropensturm zurzeit südlich von Kyushu in Japan und bewegt sich nordwärts. Am Donnerstagmorgen werde er Gewässer vor Südkoreas Südküste erreichen. Ab Mittwochnachmittag solle die koreanische Halbinsel im Einflussbereich des Taifuns liegen, der eine Windgeschwindigkeit von 40 Meter pro Sekunde aufweise.