Photo : YONHAP News

Die Abschlussfeier des Weltpfadfindertreffens sowie ein K-Pop-Konzert wird am Freitag im WM-Stadion in Seoul stattfinden.Eine entsprechende Entscheidung des Organisationskomitees teilte das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus am Dienstag mit.Das Programm des K-Pop-Konzerts ist noch nicht festgelegt. Das Konzert sollte ursprünglich auf dem Camping-Gelände in Saemangeum stattfinden.