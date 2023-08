KBS World Radio strahlt Sondersendungen zum 70. Jubiläum aus

Photo : KBS WORLD Radio

KBS World Radio, Südkoreas einziger mehrsprachiger Auslandssender, feiert am Dienstag das 70. Jubiläum seines Bestehens.Aus diesem Anlass strahlt KBS World Radio Sondersendungen aus. Das aus Anlass des Jubiläums organisierte K-Pop-Onlinekonzert „Beyond Borders“ wird um 17 Uhr am Dienstag koreanischer Zeit über KBS World TV weltweit übertragen. Das Video des Konzerts wird um 18 Uhr am Dienstag auch auf dem YouTube-Kanal von KBS World Radio veröffentlicht.Die Sendung „Ein Dankeschön in alle Welt“ wird am Dienstag von den elf Sprachdiensten des Senders ausgestrahlt. Darin werden Gratulationsbotschaften und Geschichten von Hörern aus aller Welt vorgestellt.