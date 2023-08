Jungkook von BTS führt vier Wochen in Folge Billboard Global-Charts an

Photo : YONHAP News

Jungkook von der K-Pop-Band BTS bleibt mit seiner Debüt-Solosingle „Seven“ die vierte Woche in Folge an der Spitze der US-Hitlisten Billboard Global 200 und Billboard Global ausschließlich der USA.Laut den am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten neuesten Charts führte „Seven“ auch diese Woche beide Charts an.Die Billboard Global 200 und die Billboard Global Excl. U.S beruhen auf Streaming- und Verkaufsdaten in mehr als 200 Territorien weltweit.Jungkook ist der erste K-Pop-Sänger, der in diesen Hitlisten vier Wochen in Folge an der Spitze liegt.