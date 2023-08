Kulturfestival KCON in Los Angeles

Photo : YONHAP News

Das koreanische Kulturfestival KCON hat nach einem Jahr wieder in Los Angeles stattgefunden.Dieses Jahr waren anders als letztes Jahr auch Fans ohne Masken dabei.Die Crypto.com Arena in Los Angeles, die über 20.000 Sitzplätze verfügt, war voller Fans der koreanischen Popmusik.Bei einer Vorveranstaltung für K-Pop-Fans bekamen diejenigen Teilnehmer, die bei einem Tanzwettbewerb bestanden haben, die Gelegenheit, mit ihren Lieblingssängern zu tanzen.Auch wurde ein Ausstellungsraum für eine Boyband eingerichtet, die sich bei einer jüngsten Abstimmung durchgesetzt hatte.Es wurden Ecken zur Bekanntmachung der koreanischen Schönheitsindustrie und von Fernsehshows eingerichtet. Es gab Programme, um Fans über den Prozess der Content-Produktion zu informieren.Auffällig war dieses Jahr, dass Cybersänger mit mehr als fünf Millionen Followern in sozialen Medien auftraten.Zu dem dreitägigen Festival kamen schätzungsweise über 100.000 Besucher.Es wird erwartet, dass mit der Verschmelzung der koreanischen Kulturbereiche, darunter neben K-Pop auch K-Beauty und K-Drama, der Einfluss der koreanischen Welle weiter zunehmen wird.