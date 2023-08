KCON in Los Angeles von 140.000 Menschen besucht

Photo : YONHAP News

KCON LA, das größte K-Pop-Festival in Los Angeles, ist dieses Jahr von insgesamt 140.000 Menschen besucht worden.Nach Angaben des Veranstalters CJ ENM kamen im Tagesschnitt über 40.000 Menschen zu dem dreitägigen Festival, das vom 18. bis 20. August im Los Angeles Convention Center und in der Crypto.com Arena stattfand.Die Zahl der Besucher vor Ort stieg verglichen mit dem letzten Jahr um etwa 50.000. Zu dem zweitägigen Festival im Vorjahr waren 90.000 Menschen gekommen.Nach weiteren Angaben griffen etwa 5,9 Millionen Zuschauer aus 176 Ländern und Gebieten kostenpflichtig und kostenlos auf die Online-Veranstaltung an den drei Tagen zu.