Ex-Richter am Verfassungsgericht ist neuer Vorsitzender von KBS

Photo : YONHAP News

KBS hat Seo Ki-seog, Vorstandsmitglied und ehemaliger Richter am Verfassungsgericht, zum neuen Vorsitzenden seines Vorstands gewählt.Das gab der Vorstand des öffentlich-rechtlichen Senders bekannt. Seo sei in einer außerordentlichen Vorstandssitzung am Mittwoch mit sechs Für- und fünf Gegenstimmen gewählt worden.Seo versprach Bemühungen, um KBS als öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu einem fairen, unabhängigen und neutralen Sender zu machen. In Bezug auf die von der Stromgebühr getrennte Einziehung der Rundfunkgebühr werde er angemessen vorgehen, indem die Ergebnisse einer laufenden Studie und Meinungen von Experten und Mitgliedern berücksichtigt würden.Seo diente als Vorsitzender Richter am Bezirksgericht Seoul Zentral und war Richter am Verfassungsgericht.Der Posten des KBS-Vorstandsvorsitzenden war vakant, nachdem der frühere Vorsitzende Nam Young-jin am 14. August entlassen worden war.