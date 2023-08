Südkorea veranstaltet Tourismusfestival in Indien

Photo : YONHAP News

Südkorea veranstaltet anlässlich des 50. Jubiläums der Beziehungsaufnahme mit Indien dort ein Tourismusfestival.Das Koreanische Tourismusfestival 2023 finde vom 25. bis 27. August in Neu-Delhi statt, teilten das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus sowie die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) am Donnerstag mit.Zu einer Abendveranstaltung am ersten Tag werden 150 Vertreter der indischen Reisebranche, Wirtschaft und Presse eingeladen, um diese über wichtige Projekte, darunter die Jahre des Korea-Besuchs 2023-2024, zu informieren. Auch Geschäftsberatungen sind vorgesehen.Die indische Schauspielerin und Mega-Influencerin, Anushka Sen, dient als Ehrenbotschafterin für den Tourismus in Südkorea. Gemeinsam mit dem größten Reisebüro in Indien, Thomas Cook, werden Produkte der koreanischen Welle entwickelt.Indien ist mit seinem starken Wirtschaftswachstum und 1,4 Milliarden Einwohnern ein riesiger potenzieller Tourismusmarkt.