Design zweiter Gedenkmedaille zum zehnten Jubiläum von BTS veröffentlicht

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Prägeanstalt KOMSCO hat am Donnerstag das Design einer zweiten Gedenkmedaille präsentiert, die anlässlich des zehnten Jubiläums der K-Pop-Band BTS herausgegeben wird.Die erste Gedenkmedaille, die im vergangenen Dezember herausgegeben worden war, wurde über 10.000 Mal verkauft, was einem Rekord unter den bisher von KOMSCO herausgegebenen Gedenkmedaillen entspricht. Der Wert erreicht etwa sechs Milliarden Won (4,5 Millionen Dollar).Die neue Medaille gibt es in Silber jeweils mit den Porträts aller Mitglieder. Von der Variante in Gold gibt es eine Version, auf der die gesamte Gruppe abgebildet ist.Die Herausgabe ist für Anfang September im In- und Ausland vorgesehen.