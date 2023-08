Kultur Koreanisches Archiv in Bibliothek der Universität Sheffield in Großbritannien eröffnet

An der University of Sheffield in Großbritannien ist ein koreanisches Archiv eröffnet worden, das die Erforschung der koreanischen Sprache, Geschichte und Kultur ermöglicht.



Die Koreanische Nationalbibliothek teilte am Montag mit, anlässlich des 140. Jubiläums der Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Großbritannien in der Bibliothek der Universität Sheffield ein „Window on Korea“ eröffnet zu haben.



Dort befinden sich 2.878 Bände zu koreanischer Geschichte, Kultur und Sprache sowie weiteren Themen. Ein Bereich ist außerdem der Vorstellung der Entwicklung von K-Pop und K-Culture gewidmet.



Die Universität Sheffield gilt als eine der aktivsten Forschungsinstitutionen für die Koreanistik in Großbritannien und bietet seit 1979 Kurse für die koreanische Sprache und Koreastudien an.



Die Nationalbibliothek Südkoreas hat seit 2007 Windows on Korea in Bibliotheken in der Welt eingerichtet und etwa 130.000 Bände hierfür bereitgestellt. Das koreanische Archiv an der Universität Sheffield ist das 33.