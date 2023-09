Seoul will nächstes Jahr Flussbusdienst auf Fluss Han in Betrieb nehmen

Photo : YONHAP News

Ein Flussbusdienst für den Pendelverkehr auf dem Fluss Han wird möglicherweise in der zweiten Hälfte nächsten Jahres angeboten.Die Stadt Seoul unterzeichnete am Montag eine Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen, das den Betrieb des „Riverbus“ auf dem Han übernehmen wird. Die Stadtverwaltung will das Angebot im September nächsten Jahres einführen.Gemäß der Vereinbarung wird eine 30-minütige Fahrt zwischen dem Ara Han River Gabmun (Schleusentor) am westlichen Ende Seouls und Yeouido im Bezirk Yeongdeungpo angeboten.Die Stadtverwaltung erläuterte, dass der geplante Dienst konkurrenzfähig sei, wenn man Dauer und Preis einer Fahrt mit dem Bus und dann mit der U-Bahn bis nach Yeouido berücksichtige.Seoul plant, weitere Strecken, die wichtige Geschäfts-, Wohn- und Touristenviertel in Seoul verbinden, einzurichten.Der geplante Flussbus verfügt über 199 Sitzplätze. Die Fahrten sollen wie die mit Bus und U-Bahn mit der Karte bezahlt werden. Auch die üblichen Rabatte beim Umsteigen sollen gewährt werden.