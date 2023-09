Kulturministertreffen zwischen Südkorea, China und Japan findet diese Woche statt

Photo : YONHAP News

Das jährliche trilaterale Kulturministertreffen zwischen Südkorea, China und Japan findet am Donnerstag und Freitag im südkoreanischen Jeonju statt.Am Donnerstag werden die Minister bilaterale Gespräche führen. Danach ist ein gemeinsamer Besuch bei einem trilateralen Kunstfestival im Jeonbuk Arts Center geplant.Bei den bilateralen Gesprächen jeweils mit Japan und China will Südkorea seine Gesprächspartner über die Olympischen Jugend-Winterspiele 2024 informieren, die im Januar in der Provinz Gangwon eröffnet werden.Am Freitag werden die drei Seiten nach einem Dreiergespräch eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen. Diese soll Maßnahmen zur Kooperation zwischen den drei Ländern als Plattform für die Kulturstrategie in Ostasien vorsehen.Das trilaterale Kulturministertreffen wurde 2007 für die Erweiterung des kulturellen Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Südkorea, China und Japan ins Leben gerufen und seitdem jedes Jahr abgehalten. Nach der Corona-Pandemie wird die Zusammenkunft dieses Jahr erstmals seit vier Jahren in Präsenz stattfinden.