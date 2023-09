Statue des heiligen Andreas Kim Taegon im Vatikan errichtet

Photo : YONHAP News

Eine Statue des heiligen Andreas Kim Taegon ist am Dienstag (Ortszeit) an der Basilika Sankt Peter im Vatikan errichtet worden.Anlass war, dass der Präfekt des Dikasteriums für den Klerus, Kardinal Lazarus You Heung-sik, Papst Franziskus die Absicht mitgeteilt hatte, eine Statue in Erinnerung an den 200. Geburtstag des ersten römisch-katholischen Priesters Koreas einzuweihen.Die Weihe der Statue wird am 16. September im Petersdom nach einer Dankesmesse stattfinden, die von Kardinal You geleitet wird.Der heilige Andreas Kim Taegon wurde im Jahr 1821 in einer katholischen Familie in Solmoe in Dangjin in der Provinz Süd-Chungcheong geboren. Er empfing im August 1845 die Priesterweihe und wurde der erste koreanische römisch-katholische Priester.Er wurde im September 1846 wegen seines christlichen Glaubens hingerichtet, als die Unterdrückung des Christentums im damaligen Joseon den Höhepunkt erreichte.