Erdbeben in Marokko: Religionsgemeinschaften in Korea bekunden Beileid und Unterstützung

Photo : YONHAP News

Nach dem tödlichen Erdbeben in Marokko haben Religionsgemeinschaften in Südkorea ihr Beileid und ihre Unterstützung bekundet.Mönch Jinwoo, Präsident des Jogye-Ordens des koreanischen Buddhismus, sprach in einer Erklärung am Montag der Bevölkerung des nordafrikanischen Landes sein Mitgefühl aus.Er kündigte an, dass der Orden in enger Kooperation mit den zuständigen Institutionen im In- und Ausland nach Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen suchen werde, damit die betroffenen Menschen in Marokko etwas schneller in ihr Alltagsleben zurückkehren könnten.Peter Chung Soon-taick, römisch-katholischer Erzbischof von Seoul, veröffentlichte am Montag eine Botschaft. Er drücke vielen Menschen, die unter dem stärksten Erdbeben seit 120 Jahren litten, sein Beileid aus, hieß es.Alle Mitglieder des Erzbistums Seoul würden ihr Bestes tun, um praktische Hilfe leisten zu können, fügte er hinzu.Die Vereinigung protestantischer Kirchen in Südkorea, The United Christian Churches of Korea, kündigte an, für die Nothilfe für Marokko mit der südkoreanischen Regierung auf verschiedene Weise zusammenzuarbeiten. Die Organisation werde durch Missionare vor Ort Schäden ermitteln und Unterstützung leisten.