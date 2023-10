Totenmesse für österreichische Krankenschwester Pissarek findet Samstag in Innsbruck statt

Photo : YONHAP News

Die Totenmesse für die ehemalige österreichische Krankenschwester Margaret Pissarek, die Jahrzehnte lang Leprapatienten auf der südkoreanischen Insel Sorok betreut hatte, findet am Samstag in Innsbruck statt.Nach Angaben des Erzbistums Gwangju der katholischen Kirche wird die Messe in der Kapelle eines Pflegeheims in Innsbruck, wo die Verstorbene die letzten Stunden ihres Lebens verbrachte, am 7. Oktober um 15.30 Uhr (Ortszeit) beginnen.Das Erzbistum Gwangju und der Landkreis Goheung in der Provinz Süd-Jeolla, zu dem die Insel Sorok gehört, sprechen über die Entsendung einer Trauerdelegation.In Südkorea wird ein Requiem am Mittwoch um 9 Uhr in der Kathedrale des Erzbistums Gwangju stattfinden und ein weiteres am Donnerstag um 14 Uhr auf Sorok.In Seoul und auf Sorok werden zwei Traueraltäre errichtet, die für fünf Tage ab Mittwoch von neun bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich sein werden.Margaret Pissarek starb am 29. September im Alter von 88 Jahren.Die im heutigen Polen geborene Ordensschwester wurde nach dem Abschluss einer Krankenpflegeschule in Österreich auf Vermittlung einer Hilfsorganisation im Jahr 1959 nach Südkorea entsandt. Auch nach dem Ende ihres offiziellen Entsendezeitraums blieb sie in Südkorea und betreute gemeinsam mit Krankenschwester Marianne Stöger als Freiwillige seit 1966 39 Jahre lang Menschen mit Morbus Hansen auf Sorok.Als sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte, kehrten beide Krankenschwestern im November 2005 nach Österreich zurück. In einem Brief teilten sie mit, dass sie den Menschen auf der Insel nicht zur Last fallen wollten.Die südkoreanische Regierung hatte beide Krankenschwestern mehrmals ausgezeichnet, unter anderem erhielten sie im Jahr 1996 die Moran-Medaille des Ordens für zivile Verdienste.