Südkorea will zum Hangeul-Tag 13 Personen und Organisationen auszeichnen

Photo : YONHAP News

Südkorea will zum 577. Hangeul-Tag mehrere Personen und Organisationen für ihre Verdienste für die Förderung des koreanischen Alphabets auszeichnen.Das Kulturministerium gab heute die Liste der 13 Personen und Organisationen bekannt, denen Auszeichnungen, darunter Verdienstmedaillen und der Sejong-Kulturpreis, verliehen werden.Die Belobigung durch den Präsidenten wird drei Personen und einer Organisation verliehen, darunter dem Übersetzer Kim Seok-hee und der Naver Culture Foundation. Gewinner der Belobigung durch den Ministerpräsidenten sind Professor Kim Jung Sup an der Kyung Hee University, Mirzojev Dovar, Dozent an der Internationalen Universität für Fremdsprachen in Tadschikistan, und die Koreanistik-Abteilung der Universität Leiden in den Niederlanden.Die Verleihung findet bei der offiziellen Zeremonie zum Hangeul-Tag, dem 9. Oktober, statt.