Park Seo-bo, Meister der monochromen Malerei, gestorben

Photo : YONHAP News

Maler Park Seo-bo, Meister der koreanischen monochromen Malerei „Dansaekhwa“, ist am Samstag an den Folgen von Lungenkrebs verstorben. Er wurde 91 Jahre alt.Park hatte im Februar auf Facebook mitgeteilt, dass bei ihm Lungenkrebs im dritten Stadium diagnostiziert worden sei.Er präsentierte bei einer Ausstellung im Jahr 1957 im Kaufhaus Hwashin in Seoul innovative Gemälde. Die Ausstellung gilt als Beginn der Informellen Kunst in Südkorea. In den 1960er Jahren stellte er die „Primordialis“-Serie und die „Hereditarius"-Serie vor, um dann die „Écriture“-Serie, das Rückgrat seiner Malerei, zu schaffen.Auch nach einem Herzinfarkt und Schlaganfall malte er weiter. Im Ausland war er als führender Vertreter der monochromen Malerei in Südkorea, „Dansaekhwa“, bekannt. Dieser Malstil erlebte 2014 weltweit einen Boom.