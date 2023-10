Photo : YONHAP News

Die Schriftstellerin Kim Cho-yeop hat den Preis für den besten ausländischen Autoren beim chinesischen Preis für Science-Fiction-Literatur "The Galaxy Award" bekommen.Dies gab der südkoreanische Verband der Science-Fiction-Autoren bekannt.Bei der 82. World Science Fiction Convention im chinesischen Chengdu sei dem repräsentativsten Werk der 30-jährigen Südkoreanerin "Wenn wir nicht mit der Lichtgeschwindigkeit gehen können" außerdem der Preis für die beste Übersetzung verliehen worden."The Galaxy Award" wurde 1986 gegründet und gilt als der renommierteste Preis für Science-Fiction-Literatur in China.Die 2019 veröffentlichte Sammlung der Erzählungen "Wenn wir nicht mit der Lichtgeschwindigkeit gehen können" war in Korea ein Bestseller und löste hierzulande einen Boom der Science-Fiction-Literatur aus.