Generalversammlung von Vereinigung von Rundfunkanstalten im asiatisch-pazifischen Raum findet in Seoul statt

Die Generalversammlung der Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU), einer Vereinigung führender Rundfunkanstalten in der asiatisch-pazifischen Region, findet in Seoul statt.Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Südkorea ist KBS Gastgeber der Versammlung.Das Thema der 60. Generalversammlung der ABU, der weltgrößten internationalen Organisation im Medienbereich, lautet „Nachhaltigkeit“.Diskutiert wurden Strategien dafür, wie die Medien in einem sich rasch verändernden Umfeld überleben können. Auch Möglichkeiten, die Umwelt zu schonen, wurden erörtert.Die Teilnehmer stimmten darin überein, dass die Lösung schließlich in qualitativ hochwertigen Inhalten liege, obwohl als Folge der Ausweitung der Sendeplattformen ein endloser Wettbewerb in Gang sei.Vor der Eröffnung der Generalversammlung besichtigten die Teilnehmer, die aus 65 Ländern nach Südkorea kamen, Sendeanlagen, darunter ein hochmodernes Erweiterte Realität (ER)-Studio von KBS und den Aufnahmeort für die Musiksendung Music Bank.Der öffentlich-rechtliche Sender KBS hat die Generalversammlung der ABU, die erstmals seit elf Jahren in Seoul veranstaltet wurde, auf umweltfreundliche Weise vorbereitet.Die Abfallmenge wurde auf ein Mindestmaß reduziert, die für die Konferenz benötigten Gegenstände wurden aus umweltfreundlichem Papier gefertigt. Auch wurden Programme angeboten, damit die Teilnehmer den erhöhten Status der koreanischen Kultur und Technologien, in denen Südkorea stark ist, darunter Wasserstoffbusse, erleben können.Am Rande der Generalversammlung fand das ABU TV Song Festival statt, bei dem Sänger aus elf Ländern, auftraten.Die ABU-Generalversammlung geht heute zu Ende.