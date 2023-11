Kultur Verleihung der Hinzpeter Awards heute in Seoul

Die Hinzpeter Awards, die Auszeichnungen zu Ehren des verstorbenen Journalisten Jürgen Hinzpeter, werden zum dritten Mal verliehen.



Die Preisverleihung findet am heutigen Mittwoch in der Bibliothek der Nationalversammlung in Seoul statt. Die Preise wurden eingeführt, um den deutschen Journalisten zu ehren, der die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung durch das Militär im Mai 1980 in Gwangju der Welt bekannt gemacht hatte.



Der Koreanische Videojournalisten-Verband und die May 18 Foundation wählten das Journalistenteam der Dokumentation „Inside Russia: Putin’s War at Home“ als Gewinner des Hauptpreises („The World at a Crossroads“ Award) aus. Das Team erstellte eine Reportage über die interne Situation in Russland nach dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine.



Vasiliy Kolotilov und drei weitere Videojournalisten, die in Großbritannien und Russland leben, berichteten trotz der Gefahr wegen eines von Präsident Wladimir Putin unterschriebenen Gesetzes zur Bestrafung von Fake News über die massive Presseunterdrückung und die Zerstörung der Demokratie in Russland nach Kriegsausbruch.



An der Preisverleihung nehmen Kim Gwang-jin, stellvertretender Bürgermeister für Kultur und Wirtschaft in Vertretung der Stadt Gwangju, Sponsorin der Auszeichnungen, und der deutsche Botschafter in Südkorea, Georg Schmidt, teil.



Auch der ukrainische Botschafter Dmytro Ponomarenko wird anwesend sein, um den „May Gwangju Award“ stellvertretend entgegenzunehmen. Damit werden vier Videojournalisten ausgezeichnet, die bei der Reaktorexplosion im Atomkraftwerk Tschernobyl 1986 trotz der Gefahr der Strahlenexposition über die Katastrophe berichteten.