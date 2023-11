Ausstellung von weißem Porzellan Baekja aus Joseon

Photo : KBS News

Joseon Baekja, das weiße Porzellan aus der Joseon-Zeit, ist dank seiner Schönheit seit langem beliebt.Etwa 120 Baekja-Waren aus Joseon, darunter auch Nationalschätze, werden nun zur Schau gestellt.Das ist ein Dalhangari (Mondkrug), der an einen hellen Vollmond erinnert und die Blüte des Joseon Baekja darstellt.Mit einer Größe von 49 Zentimetern handelt es sich um den größten unter den noch vorhandenen Mondkrügen. Dieses Werk wurde als erster Dalhangari zu einem Nationalschatz bestimmt, weil seine Schönheit trotz Kratzern und der leicht zur Seite geneigten Öffnung anerkannt wurde.Ein Cheonghwa Baekja, weißes Porzellan mit Bildern und Mustern aus bläulichen Pigmenten. Dieses Stück, ein Nationalschatz, ist 55 Zentimeter hoch und gilt dank des hervorragenden Gemäldes darauf als ein Meisterwerk von Cheonghwa Baekja in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.Buncheongja-Waren aus dem frühen Joseon übernahmen die Tradition des Seladons der Goryeo-Zeit (Goryeo Cheongja) und sind von einer schlichten Schönheit geprägt. Dann kam das weiße Porzellan Baekja, das die goldene Ära der Porzellankultur von Joseon eröffnete. Die Baekja-Waren wurden zu verschiedenen Zwecken verwendet, von Alltagsgeschirr bis zu Schreibwaren.Die Woohak Kulturstiftung, die alte Porzellanwaren gesammelt hat, stellt etwa 120 Stücke aus ihrer Sammlung aus. Die Ausstellung findet im Museum der Universität Yong In in Yongin, südlich von Seoul, statt.Kim Se-young, Kurator des Museums, sagte, die Ausstellung mit repräsentativen Porzellanwaren aus Joseon werde die Gelegenheit bieten, die Schönheit von Joseon zu genießen, die rein, zugleich prächtig und großzügig sowie zugleich auch zurückhaltend sei.Besucher können die Welt des weißen Porzellans aus Joseon erleben, das von einer hohen Ästhetik geprägt ist.