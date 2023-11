Nach K-Pop rückt auch koreanische Kunst ins Rampenlicht

Die koreanische Kultur, darunter K-Pop, koreanisches Kino und koreanische Küche, ist nun weltweit beliebt.Seit kurzem steht auch die bildende Kunst Koreas im Rampenlicht. Mehrere berühmte Kunstmuseen in den USA veranstalten große Ausstellungen zur koreanischen Kunst.In der Mitte der Außenwand des Philadelphia Museum of Art, eines der größten Kunstmuseen in den USA, hängt ein Banner für eine Ausstellung der koreanischen Kunst.In diesem Kunstmuseum werden lediglich zwei Großausstellungen im Jahr veranstaltet. Eine Großausstellung in diesem Jahr wurde der koreanischen Kunst gewidmet.Die Ausstellung zeigt Werke von 28 Künstlern, die darin die turbulente koreanische Gesellschaft nach 1989 behandelten.Die Errungenschaften und Konflikte der koreanischen Gesellschaft, die sich rapide verändert hat, und die Vielfalt der koreanischen Kultur, die sich westliche Einflüsse zu eigen machte und dadurch neu gestaltet wurde, werden durch vielfältige zeitgenössische Kunstwerke dem Publikum gezeigt.Vier weitere Kunstmuseen in den USA richten in der zweiten Hälfte dieses Jahres ihr Augenmerk auf die koreanische Kunst. Das sind das Guggenheim Museum und das Metropolitan Museum of Art in New York, das San Diego Museum of Art sowie das Denver Art Museum.Ausstellungen der koreanischen Kunst rücken zurzeit in den Vordergrund, nachdem sie früher eher ergänzend zu Ausstellungen der chinesischen oder japanischen Kunst organisiert worden waren.Die US-Zeitung „New York Times“ widmete eine volle Seite der koreanischen Kunst und schrieb, dass amerikanische Museen die koreanische Kunst beleuchten.Nachdem K-Arts mit dem K-Pop und dem K-Kino in den USA ins Rampenlicht gerückt war, wird nun auch auf die bildende Kunst Koreas aufmerksam gemacht.