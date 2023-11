K-Pop-Band Seventeen hält Rede bei UNESCO-Forum

Photo : YONHAP News

Als die K-Pop-Gruppe Seventeen auftritt, brandet im Saal der Generalkonferenz am Hauptquartier der UNESCO Jubel auf.Die Gruppe kam zum diesjährigen UNESCO-Jugendforum zu den Themen Klimawandel und Bildung zusammen, um eine Rede zu halten.Anlass für die Einladung waren Spendenaktivitäten und die Bildungskampagne der Band für Jugendliche in aller Welt.Es ist das erste Mal, dass K-Pop-Sänger am Rednerpult der UNESCO standen.Es ist zudem ungewöhnlich, dass der Gruppe eine ganze Sitzung von mehr als einer Stunde im Rahmen der UNESCO-Generalkonferenz gewidmet wurde.Die Atmosphäre im Saal erinnerte eher an ein Konzert.Mehr als 3.600 Menschen meldeten sich für die 550 angebotenen Sitzplätze. Der Andrang war so groß, dass die Webseite der UNESCO lahmgelegt wurde.Die K-Pop-Band BTS hatte bereits vor der UN-Generalversammlung eine Rede gehalten. Auch die Mädchengruppen Blackpink und aespa hatten schon Auftritte vor internationalen Organisationen.Als ein Grund, warum internationale Organisationen zunehmend K-Pop-Stars einladen, wird genannt, dass sie für junge Menschen weltweit sprechen und eine Vorhutrolle bei der Kulturdiplomatie spielen.