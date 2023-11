Koreanische Künstlerin steht auf „Capital“-Rangliste der 100 wichtigsten Künstler

Photo : YONHAP News

Haegue Yang ist als einzige südkoreanische Künstlerin in die jährlich im November vom deutschen Wirtschaftsmagazin „Capital“ veröffentlichte Liste der 100 wichtigsten Gegenwartskünstler aufgenommen worden.Auf der Liste „Kunstkompass“ von Capital sei Yang auf Platz 93 gelandet, teilte das Korean Art Authentication & Appraisal Research Center (KAAARC) mit. Der Kunstkompass gelte als das renommierteste Ranking der Gegenwartskünstler.An der Spitze der diesjährigen Rangliste steht der deutsche Maler Gerhard Richter. Er behauptet seit 20 Jahren die Spitzenposition.In die Rangliste der 100 „Stars von morgen“, eine Liste der bemerkenswertesten Künstler dieses Jahres, wurde die koreanische Installationskünstlerin Mirae kate-hers Rhee aufgenommen.Der Kunstkompass wird durch den Vergleich von mehr als 30.000 Künstlerin in der Welt anhand der Anzahl der Einzel- und Gruppenausstellungen in bedeutenden Kunstmuseen, der Beteiligung an wichtigen internationalen Kunstveranstaltungen sowie der Anzahl wichtiger Auszeichnungen ermittelt.