Pianist Lim Yunchan feiert Debüt in Deutschland

Photo : YONHAP News

Der koreanische Pianist Lim Yunchan hat sein Debüt in Deutschland gefeiert.Lim spielte am Donnerstag (Ortszeit) in der Isarphilharmonie in München mit den Münchner Philharmonikern unter Dirigent Chung Myung-whun Beethovens Klavierkonzert Nr. 4.Nach der Performance hörte das Publikum nicht auf, zu applaudieren, sodass Lim fünfmal vor den Vorhang kommen musste.Als Zugabe spielte der 19-jährige Pianist „November“ aus „Die Jahreszeiten“ von Tschaikowsky.Lim sagte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, es sei eine Ehre, mit den Münchner Philharmonikern aufzutreten.Die Münchner Philharmoniker wurden 1893 gegründet und zählen zu den führenden Orchestern in Deutschland.