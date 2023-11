Erstmals koreanische Version des Museumsführers der Vatikanischen Museen veröffentlicht

Photo : YONHAP News

Erstmals ist eine koreanische Version des offiziellen Museumsführers der Vatikanischen Museen erschienen.Die südkoreanische Botschaft beim Heiligen Stuhl gab am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, als ein Projekt anlässlich des 60. Jubiläums der Beziehungsaufnahme zwischen Südkorea und dem Vatikan den Museumsführer ins Koreanische übersetzt und die koreanische Version herausgegeben zu haben.Der Audioguide in den Vatikanischen Museen steht in zehn Sprachen zur Verfügung, darunter Koreanisch, Englisch und Deutsch. Es gab jedoch bisher keinen Führer in koreanischer Sprache.Die Botschaft äußerte die Erwartung, dass die erste koreanische Ausgabe des Museumsführers südkoreanischen Besuchern in den Vatikanischen Museen helfen werde, ihre Werke besser zu verstehen.Die Vatikanischen Museen wurden im Jahr 1509 eröffnet und sind mit etwa 70.000 Kunstwerken eines der größten Museen in der Welt.