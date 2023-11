Bratschistin Gueli Kim wird ordentliches Mitglied der Münchner Philharmoniker

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Bratschistin Gueli Kim ist zum ordentlichen Mitglied der Bratschengruppe der Münchner Philharmoniker ernannt worden.Das teilte die südkoreanische Stiftung Kumho Cultural Foundation am Dienstag mit.Kim ist seit September dieses Jahres als befristet beschäftigtes Mitglied engagiert. Sie bestand das Vorspiel am 10. November und wird ab Januar ordentliches Mitglied sein.Kim wird auch bei der Konzerttournee des Orchesters ab 24. November in Südkorea dabei sein.Die Münchner Philharmoniker mit einer 130-jährigen Geschichte werden auch als Erbe des traditionellen deutschen Klangs bezeichnet.Sie sind dafür bekannt, dass Gustav Mahler das Orchester bei den Uraufführungen seiner Symphonien dirigierte.