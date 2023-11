König Charles III. verleiht K-Pop-Band Blackpink Verdienstorden

Photo : YONHAP News

König Charles III. hat die K-Pop-Band Blackpink mit einem britischen Verdienstorden ausgezeichnet.Bei einer Zeremonie am Mittwoch (Ortszeit) im Buckingham Palace wurden die Mitglieder mit dem Orden „Member of the Most Excellent Order of the British Empire“ (MBE) geehrt.Anwesend waren auch Präsident Yoon Suk Yeol und First Lady Kim Keon-hee, die zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien reisten.Der Order of the British Empire wird Personen verliehen, die einen wichtigen Beitrag zur britischen Gesellschaft geleistet oder in verschiedenen Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Kultur und Kunst, Wissenschaft sowie Sport hervorragende Leistungen erzielt haben. Die Beatles wurden 1965 als erste Musiker damit ausgezeichnet.Laut dem Präsidialamt in Seoul wurde die Gruppe für ihr Engagement ausgezeichnet, als Ehrenbotschafterin der UN-Klimakonferenz (COP26) in Glasgow im Jahr 2021 das Verständnis der Weltbürger für die Notwendigkeit der Reaktion auf den Klimawandel verbessert zu haben.Präsident Park habe den Einsatz von Blackpink im Bereich Klimawandel, eine globale Agenda, als eindrucksvoll bezeichnet und gehofft, dass die Gruppe solche guten Aktivitäten fortsetzen werde, so das Präsidialamt.