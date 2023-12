In Gyeongju wird über 1.500 Jahre altes Grab aus der Silla-Zeit restauriert

Photo : YONHAP News

In Gyeongju soll im Zuge eines Experiments ein altes Grab in seine ursprüngliche Form zurückversetzt werden.Das Grab soll vor über 1.500 Jahren für eine Prinzessin der Silla-Dynastie angelegt worden sein.In Jjoksaem in Gyeongju im Südosten Südkoreas gibt es eine Reihe von Grabstätten von Menschen der herrschenden Klasse im Königreich Silla. Das Grab Nummer 44, das einer Prinzessin von Silla zugeordnet wird, soll nun restauriert werden.Es ist das erste Mal, dass ein altes Grab anstelle eines Turms oder Gebäudes wieder hergerichtet wird.Bei einer Veranstaltung wurden die ersten Schritte des 21-stufigen Prozesses für die Wiederherstellung des Grabes präsentiert.Das Gyeongju Nationale Forschungsinstitut für Kulturerbe plant, in den nächsten zwei Jahren bei der Restaurierung bis zur elften Stufe dieses Prozesses zu gelangen.Im Zuge der Ausgrabungen an Grab Nummer 44 waren eine Krone aus Goldbronze und Schmuckstücke aus Flügeln von Prachtkäfern gefunden worden. Dies zog große Aufmerksamkeit auf sich.Es wird erwartet, dass mit dem Experiment Licht ins Dunkel der noch unbekannten Methoden des Baus von Gräbern zur Silla-Zeit gebracht werden kann.