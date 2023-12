Regierung erhöht Soforthilfen für Menschen in Not für 2024

Photo : KBS News

Die Regierung will die Soforthilfe für Menschen in Not im nächsten Jahr erhöhen.Die Höhe der Unterstützung für eine vierköpfige Familie wird um 13 Prozent auf 1,83 Millionen Won oder rund 1.293 Euro pro Monat steigen.Dies gab das Ministerium für Gesundheit und Soziales bekannt. Die neuen Regelungen werden am 1. 1. 2024 in Kraft treten.Demnach wird eine sechsköpfige Familie monatlich mit 2,43 Millionen Won oder 1.722 Euro unterstützt. Für jedes weitere Mitglied der Familie werden jeweils rund 202 Euro gezahlt.Soforthilfen sind für Menschen gedacht, die durch unerwartete Anlässe wie Krankheit oder Unfälle von akuter finanzieller Not bedroht sind. Die Hilfen beinhalten neben einer Sicherung des Lebensunterhalts auch die Bezuschussung von Wohnkosten und Kosten für die medizinische Versorgung.