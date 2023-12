PISA-Studie: Südkoreanische Schüler schneiden besser als der OECD-Durchschnitt ab

Photo : KBS News

Südkoreanische Schüler haben bei einer neuen PISA-Studie in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften überdurchschnittlich abgeschnitten.Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gab am Dienstag die Ergebnisse der PISA-Studie (Programm für internationale Schülerbewertung) bekannt, bei der 690.000 15-Jährige in 81 Ländern, einschließlich ihrer 37 Mitglieder, getestet wurden.Demnach landeten südkoreanische Schüler auf Platz eins bis zwei in Mathematik, auf Platz eins bis sieben im Lesen und Platz zwei bis fünf in Naturwissenschaften.Der Index der Mathematikangst bei den südkoreanischen Schülern liegt unter dem OECD-Durchschnitt. Der Wert ist zudem verglichen mit dem PISA-Ergebnis 2012 gesunken.Die PISA-Studien werden alle drei Jahre durchgeführt, um die Leistungen von Fünfzehnjährigen in Mathematik, im Lesen und in Naturwissenschaften international zu vergleichen.