Regierung will Untersuchungsbeauftragte für schulische Gewalt einsetzen

Photo : YONHAP News

Künftig werden Untersuchungsbeauftragte Untersuchungen von Fällen von Gewalt an Schulen übernehmen.Das Bildungsministerium und das Innenministerium gaben heute vor der Presse Maßnahmen zur Verbesserung des Systems zur Bearbeitung von Fällen schulischer Gewalt bekannt.Die Regierung beschloss unter anderem, Untersuchungsbeauftragte ausschließlich für Untersuchungen von Fällen schulischer Gewalt einzusetzen, die bisher von Lehrkräften selbst durchgeführt wurden.Damit soll den Schulen ermöglicht werden, sich auf den Schutz der Opfer und pädagogische Maßnahmen zu konzentrieren.Als Untersuchungsbeauftragte will die Regierung pensionierte Polizisten, die Erfahrung mit Ermittlungen zu Fällen schulischer Gewalt haben, oder pensionierte Lehrer einstellen. Die Regierung plant, insgesamt 2.700 Untersuchungsbeauftragte einzusetzen.Die Regierung beschloss auch, die Funktionen und Rolle der Schulpolizisten (School Police Officer, SPO) zu verstärken. Hierfür will sie die Zahl der Schulpolizisten um zehn Prozent aufstocken.Unter dem Dach jedes Bildungsbüros wird ein Beratungsorgan zu Fällen schulischer Gewalt eingerichtet, in dem Untersuchungsbeauftragte, Schulpolizisten und Rechtsanwälte über Untersuchungsergebnisse diskutieren sollen.Die Regierung plant, ein Standardhandbuch für Untersuchungsbeauftragte für schulische Gewalt auszuarbeiten. Sie sollen ab kommendem März zum Einsatz kommen.Der Koreanische Verband der Lehrervereinigungen (KFTA) äußerte in einer Stellungnahme die Erwartung, dass die Entscheidung der Regierung den Schulen die Gelegenheit bieten werde, sich noch besser auf ihre pädagogischen Aufgaben zu konzentrieren.