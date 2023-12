Regierung will Behandlungsleitlinien für Lungenentzündungen durch Mykoplasmen verteilen

Photo : YONHAP News

Angesichts der steigenden Zahl der Infektionen mit Mycoplasma pneumoniae bei Kindern hat die südkoreanische Regierung beschlossen, Behandlungsleitlinien an Kliniken und Praxen zu verteilen.Wie die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) mitteilte, habe sie am Mittwoch eine gemeinsame Sitzung mit Experten für Infektionen mit Mycoplasma pneumoniae und zuständigen Behörden abgehalten. Daran nahmen unter anderem Beamte des Gesundheitsministeriums und des Ministeriums für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit teil.Experten sagten, dass die Krankheit selbst keinen Anlass zur Sorge gebe, weil es bereits Behandlungsmethoden gebe.Zugleich schlugen sie vor, dass in Vorbereitung auf schwere Fälle Behandlungsleitlinien und Kriterien für die Medikamentenanwendung für Patienten mit Antibiotika-Resistenz ausgeweitet werden müssten.Der KDCA zufolge handelt es sich bei dieser Krankheit um eine durch die Ansteckung mit dem Bakterium Mycoplasma pneumoniae ausgelöste Atemwegserkrankung. Sie macht zehn bis 30 Prozent aller Lungenentzündungen aus.Seit September werden immer mehr Fälle dieser Infektionskrankheit in Südkorea gemeldet.