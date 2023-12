Regierung und Ärztekammer streiten weiter über Aufstockung von Medizinstudienplätzen

Photo : YONHAP News

Inmitten des eskalierenden Konflikts zwischen der Regierung und Ärzteorganisationen über die von der Regierung geplante Aufstockung der Medizinstudienplätze haben beide Seiten bei einem Treffen lediglich ihre Differenzen feststellen können.Auf einem Treffen mit der Koreanischen Ärztekammer am Mittwoch wies das Gesundheitsministerium auf Bedenken hin, dass die Ärztekammer unter der Voraussetzung, dass die Verhandlungen scheitern würden, an der Konsultation teilnehmen könnte.Die Ärztekammer behauptete wiederholt, dass es keinen Ärztemangel in Südkorea gebe. Sie war jedoch damit einverstanden, dass Diskussionen über die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze notwendig seien.Beide Seiten beschlossen, ihre voneinander abweichenden Argumente in Bezug auf die Notwendigkeit der Aufstockung des ärztlichen Personals unter die Lupe zu nehmen und die Angelegenheit weiter zu überprüfen.Die Ärztekammer hatte am 26. November einen Sonderausschuss für Maßnahmen der gesamten medizinischen Welt gebildet. Sie ruft ihre Mitglieder vom 11. bis 17. Dezember zu einer Abstimmung über einen Generalstreik auf.