Netflix eröffnet Erlebnisraum für „Squid Game” in Los Angeles

Photo : YONHAP News

Netflix hat einen Spielplatz in Los Angeles eröffnet, der an die Erfolgsserie „Squid Game“ angelehnt ist.Der Online-Streamingdienst gestaltete im Studio des Senders CBS in der Stadtmitte den Erlebnisraum „Squid Game: The Trials Experiences“.Dort gibt es sechs Spielzonen, für jedes Spiel können bis zu 40 Personen aufgenommen werden. Die billigste Eintrittskarte kostet 39 Dollar und ermöglicht eine Teilnahme an fünf Spielen.Netflix will die Anlage zunächst bis Januar nächsten Jahres betreiben. Abhängig von der Besucherresonanz kann der Betrieb fortgesetzt werden.„Squid Game“ Staffel 1 startete 2021 und wurde in Stunden gerechnet die meistgesehene Serie in der Geschichte von Netflix. Hwang Dong-hyuk wurde bei den Emmy Awards als bester Regisseur einer Dramaserie ausgezeichnet. Hauptdarsteller Lee Jung-jae erhielt einen Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie.Die Dreharbeiten zur 2. Staffel sollen nächstes Jahr abgeschlossen werden. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.