Regierungsübergreifendes Reaktionsteam wegen Atemwegserkrankungen bei Kindern eingesetzt

Photo : YONHAP News

Südkorea hat ein regierungsübergreifendes Reaktionsteam wegen einer möglichen Verbreitung von Atemwegserkrankungen bei Kindern ins Leben gerufen.Die Leiterin der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA), Jee Young-mee, teilte am Freitag mit, dass ein Team aus Beamten der Ministerien für Gesundheit, Arzneimittelsicherheit und Bildung eingesetzt wurde. Dieses solle sich mit der Ausbreitung von Grippe und Mykoplasmen sowie weiteren Erkrankungen befassen.Die Gruppe werde auf einer wöchentlichen Grundlage die Verfügbarkeit von Krankenhausbetten und Versorgung mit Medikamenten überwachen. Den medizinischen Einrichtungen würden außerdem Behandlungsleitlinien an die Hand gegeben.Behördenchefin Jee rief die Bevölkerung auf, bei Krankheitsanzeichen einen Arzt aufzusuchen. Auch sollten im öffentlichen Raum Masken getragen werden und jeder einzelne sollte weitere Hygiene- und Quarantänemaßnahmen befolgen.Sie riet aber auch von übermäßiger Sorge wegen Mykoplasmen ab. Alle drei bis vier Jahre nähmen entsprechende Erkrankungen zu, aber in lediglich fünf Prozent der Fälle sei eine Einweisung ins Krankenhaus erforderlich.