Südkorea will nächstes Jahr 20 Millionen ausländische Touristen ins Land locken

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will nächstes Jahr 20 Millionen ausländische Touristen ins Land locken und Tourismuseinnahmen in Höhe von 24,5 Milliarden Dollar erzielen.Das wurde bei der achten Sitzung zur nationalen Tourismusstrategie am Freitag beschlossen.Im Mittelpunkt einer dabei veröffentlichten Strategie stehen die Vergrößerung des Kreises der Nutznießer der Gebührenbefreiung für elektronische Gruppenvisa und die Anhebung der Obergrenze für die Mehrwertsteuer-Rückerstattung für Einkäufe in südkoreanischen Geschäften.Die Regierung will zudem in südlichen Landesteilen, darunter Gwangju und Busan, regionale Tourismusgürtel schaffen und große Veranstaltungen im Zusammenhang mit K-Pop, Schönheit und Mode organisieren.Außerdem wird überprüft, ausländische Arbeitskräfte in der Tourismusbranche zu beschäftigen.Auf die Liste der Branchen, in denen Gastarbeiter mit einem E-9-Visum, einem Arbeitsvisum für Nichtfachkräfte, arbeiten dürfen, soll auch die Hotellerie gesetzt werden. Auf diese Weise sollen mehr Ausländer in Hotels arbeiten können.