Sonderplenum einer von Südkorea angeführten Initiative für Umgang mit Klimawandel in Dubai

Photo : YONHAP News

Ein Sonderplenum der Green Transition Initiative (GTI) hat am Sonntag in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattgefunden. In Dubai findet derzeit die 28. UN-Klimakonferenz, COP28, statt.Wie das südkoreanische Umweltministerium am Montag mitteilte, seien beim Treffen der GTI deren mittel- und langfristige Strategie und ein Projektplan zum Ausbau der grünen Infrastruktur in Asien erörtert worden. Dadurch sei die Grundlage für den Betrieb der GTI geschaffen worden.GTI ist eine multilaterale Kooperationsplattform für den Umgang mit dem Klimawandel und einen grünen Wiederaufbau. Sie wurde letztes Jahr auf Initiative von Südkorea und Indonesien ins Leben gerufen.Die Zahl der Mitgliedsländer stieg jüngst auf sieben, weil Bangladesch anlässlich des Sonderplenums der Initiative beitrat. Außerdem sind vier internationale Organisationen, darunter der Grüne Klimafonds, und drei multilaterale Entwicklungsbanken, darunter die Weltbank, Mitglieder.