Seoul hängt Werke ausländischer Dichter wie Goethe an Bahnsteigtüren an U-Bahn-Stationen aus

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat beschlossen, an Bahnsteigtüren an den von ausländischen Touristen häufig besuchten U-Bahn-Stationen Gedichte berühmter ausländischer Dichter anzubringen.Die Abteilung für Kultur und Kunst der Stadtregierung gab heute bekannt, an 13 U-Bahnhöfen in Seoul 24 ausländische Gedichte in der Originalsprache und in der koreanischen Übersetzung auszuhängen.Zu den ausgewählten Gedichten zählen „Erinnerung“ von Johann Wolfgang von Goethe und „Song of Myself“ (Gesang Von Mir Selbst) von Walt Whitman.Die Stadtverwaltung erklärte, dass bei der Auswahl der Werke das Urheberrecht und Empfehlungen von Sprachexperten und Botschaften berücksichtigt worden seien. Unter Berücksichtigung der Standorte jeweiliger Botschaften und von Örtlichkeiten im Zusammenhang mit den Ländern sei festgelegt worden, an welchen U-Bahn-Stationen welche Gedichte ausgehängt würden.Die Stadt Seoul hat seit 2008 286 Gedichte von Bürgern und Dichtern an Bahnsteigtüren an wichtigen U-Bahnstationen angebracht. Damit wollte sie den Bürgern ermöglichen, im Alltagsleben auf natürliche Weise mit Gedichten in Berührung zu kommen.