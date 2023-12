Ab nächstem Jahr Unterricht über autonomes Fahren für Erwerb eines Führerscheins vorgeschrieben

Photo : YONHAP News

Für den Erwerb des Führerscheins muss ab nächstem Jahr ein Unterricht über die Verkehrssicherheit in Bezug auf autonome Fahrzeuge absolviert werden.Das sieht eine Strategie zur Straßenverkehrssicherheit in Vorbereitung auf das Zeitalter des vollautonomen Fahrens vor, welche die Nationale Polizeibehörde am Mittwoch bei einer Regierungssitzung präsentierte.Gemäß der Strategie soll das Fach autonome Fahrzeuge zum Unterricht über Verkehrssicherheit zählen, den die Prüflinge für den Erwerb eines Führerscheins unbedingt erhalten müssen. Informiert wird dabei über die Pflicht zum Wechsel der Fahrsteuerung und die Verantwortung des Fahrers. Für die Neuerung noch im kommenden Jahr sollen die Durchführungsbestimmungen des Straßenverkehrsgesetzes überarbeitet werden.Bis 2028 soll zudem eine vereinfachte (bedingte) Fahrerlaubnis eingeführt werden, die nur zum Führen eines Fahrzeugs eines bestimmten Grads des autonomen Fahrens berechtigt.Verkehrsrechtliche Änderungen zu Strafpunkten und Bußgeldern im Zusammenhang mit Systemen des autonomen Fahrens werden bis 2025 ausgearbeitet.In Kooperation mit den lokalen Verwaltungen soll außerdem ein landesweites System zur Sammlung und Bereitstellung von Signaldaten in Echtzeit aufgebaut werden. Der Probetrieb in ausgewählten Landesteilen soll im nächsten Jahr beginnen, ab 2027 soll dieses landesweit etabliert sein.Nach 2028 soll zudem eine Plattform für Verkehrsinformationen aufgebaut werden, über die landesweit Informationen zum autonomen Fahren gesammelt und dem öffentlichen und privaten Sektor bereitgestellt werden.