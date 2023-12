Jährliche Besucherzahl im Koreanischen Nationalmuseum überschreitet erstmals vier Millionen

Photo : YONHAP News

Im laufenden Jahr haben mehr als vier Millionen Menschen das Koreanische Nationalmuseum besucht.Es ist das erste Mal seit der Eröffnung des Museums am 3. Dezember 1945, dass die jährliche Besucherzahl die Vier-Millionen-Schwelle überschritt.Nach Angaben des Museums in Seoul wurde die Marke am Mittwoch gegen 10.30 Uhr übertroffen. Der viermillionste Besucher ist der US-Amerikaner Sam Nichols. Das Museum überreichte ihm ein Modell des Weihrauchfasses aus Gilt-Bronze von Baekje, einem südkoreanischen Nationalschatz.Das Nationalmuseum wurde nach der Unabhängigkeit Koreas im Jahr 1945 im ehemaligen Museum der japanischen Kolonialregierung im Palast Gyeongbok in Seoul eröffnet. Es wurde 1972 offiziell in „Koreanisches Nationalmuseum“ (National Museum of Korea) umbenannt und zog 2005 an den aktuellen Standort im Viertel Yongsan um.Die jährliche Besucherzahl stieg von knapp 1,34 Millionen bei der Eröffnung auf rund 3,29 Millionen im darauffolgenden Jahr. Seit 2010 wurde das zehnte Jahr in Folge die Drei-Millionen-Schwelle übertroffen.Im Jahr 2020 schrumpfte die Zahl aufgrund der Corona-Pandemie stark. Mit der allmählichen Rückkehr zur Normalität konnte sich die Besucherzahl letztes Jahr wieder auf mehr als drei Millionen erholen. Laut einer Untersuchung rangierte das Nationalmuseum unter den Kunstmuseen und Museen in der Welt auf Platz fünf bei der Besucherzahl.