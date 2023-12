Angebot der Telemedizin wird ausgebaut

Photo : KBS News

In Südkorea wird das Angebot der Telemedizin ausgebaut.Das Gesundheitsministerium erweiterte hierfür das Angebot im Rahmen eines laufenden Pilotprojekts.Bislang konnten werktags nach 18 Uhr und an Feiertagen nur Kinder und Jugendliche bereits ab dem ersten Termin aus der Ferne behandelt werden. Auch war in dem Fall lediglich ein Patientengespräch möglich. Ab sofort ist dies allen Personen möglich, auch Rezepte können auf diesem Wege ausgestellt werden.Hatte ein Patient innerhalb der letzten sechs Monate einen Termin in einer Klinik oder Praxis, kann er sich dort auch mit anderen Erkrankungen aus der Ferne behandeln lassen.Medikamente sind aber weiterhin grundsätzlich nur in Apotheken erhältlich. Ausnahmen bestehen für Inselbewohner oder Patienten in anderen entlegenen Gegenden. Auch wer langfristig pflegebedürftig und mindestens 65 Jahre alt ist sowie Menschen mit Behinderung können die ihnen verschriebenen Medikamente zugeschickt bekommen.Drogen und besonders starke Medikamente, die zu Missbrauch und Abhängigkeit führen können, dürfen nicht ohne persönliche Vorsprache bei einem Arzt verschrieben werden. Auf die entsprechende Liste wurden auch Postkoitalpillen gesetzt. Dies wird mit den starken Nebenwirkungen des Notfallverhütungsmittels begründet.