Nationales Grippe: Zahl der Verdachtsfälle steigt auf Fünf-Jahres-Hoch

Die Zahl der Patienten mit grippeähnlichen Symptomen ist in Südkorea auf den höchsten Stand in den letzten fünf Jahren gestiegen.



Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) gab es in der zweiten Dezemberwoche 61,3 Patienten mit Symptomen, die auf eine Grippe hindeuten, pro 1.000 ambulante Patienten.



Verglichen mit einer Woche zuvor ist die Zahl um 26,1 Prozent gestiegen. Gegenüber der dritten Novemberwoche wurde ein Anstieg von 63,9 Prozent verzeichnet.



Die Zahl entspricht dem höchsten Stand seit 2009. Das stellt das 9,4-Fache des Richtwerts für das Vorliegen einer saisonalen Grippewelle von 6,5 Fällen dar.



Besonders bei Kindern und Jugendlichen wurde eine hohe Zahl gemeldet. In der Altersgruppe von 13 bis 18 Jahren wurde mit 133,4 Fällen das 20,5-Fache des Richtwerts verbucht, in der Altersgruppe von 7 bis 12 Jahren mit 120,1 Fällen das 18,5-Fache.



Die KDCA brachte im November antivirale Medikamente für 315.000 Dosen aus den Vorräten der Regierung auf den Markt. Sie überprüft eine weitere Freigabe aus den Beständen.