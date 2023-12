Taskforce der Regierung wegen Atemwegsinfektionen tritt erstmals zusammen

Photo : YONHAP News

Die erste Sitzung einer gemeinsamen Taskforce hat stattgefunden, um auf das gleichzeitige Grassieren von Atemwegsinfektionen, darunter Grippe und Lungenentzündung durch Mykoplasmen, zu reagieren.Die Chefin der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA), Jee Young-mee, verwies beim Treffen am Montag auf das ungewöhnliche gleichzeitige Grassieren von Atemwegsinfektionen in diesem Jahr.Die Grippe verbreite sich seit September letzten Jahres, als die Corona-Auflagen gelockert worden seien, 15 Monate lang weiter. Letzte Woche seien 61,3 Verdachtsfälle je 1.000 ambulante Patienten gemeldet worden, was den höchsten Stand in den letzten fünf Jahren darstelle, hieß es.Jee warnte vor einer möglichen Ausbreitung der Grippewelle im Winter. Die Zahl der stationär behandelten und schwerkranken Patienten nehme stark zu, man könne nicht entspannt sein, sagte sie.Die Regierung bildete am 8. Dezember eine gemeinsame Arbeitsgruppe gegen Atemwegsinfektionen. Beteiligt sind unter anderem die KDCA, das Gesundheitsministerium, das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit sowie das Bildungsministerium.Die Arbeitsgruppe wird regelmäßig Informationen über den Stand der Ausbrüche von Atemwegsinfektionen austauschen, bis die Welle nachlässt. Sie wird auch erforderliche Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsfürsorge ausarbeiten, darunter die Versorgung mit Medikamenten, die Überprüfung von Pädiatriebetten und die Verteilung von Behandlungsleitlinien.