Erste Warnung vor Kältewelle in Seoul in diesem Winter

Photo : YONHAP News

Die derzeitige Kältewelle in Südkorea hat ihren Höhepunkt erreicht.Heute Morgen war es so kalt wie noch nie in diesem Winter. In Seoul betrug die Temperatur um 8 Uhr minus 13,5 Grad. Eisiger Wind ließ die gefühlte Temperatur auf minus 20 Grad sinken.Am Berg Hyangrobong in der Provinz Gangwon wurden minus 25,3 Grad gemessen. Die gefühlte Temperatur betrug dort minus 37,7 Grad.Um 21 Uhr am Mittwoch wurde für alle Teile der Hauptstadt die erste Warnung vor einer Kältewelle in diesem Winter herausgegeben. Eine solche Warnung wird veröffentlicht, wenn mindestens an zwei Tagen die morgendlichen Tiefstwerte unter minus 15 Grad liegen sollen.Infolge der Kälte sind viele Wasserzähler eingefroren. Nach Behördenangaben wurden mit Stand 6 Uhr insgesamt 73 solcher Fälle gemeldet, darunter 26 in Seoul, 37 in der Provinz Gyeonggi und drei in Incheon.Es wurden insgesamt 42 Flüge gestrichen, darunter 17 in Jeju.