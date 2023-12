174 Rentenempfänger in Südkorea sind 100 Jahre oder älter

Photo : YONHAP News

Mit der zunehmenden Zahl der älteren Menschen in Südkorea ist auch die Zahl der Empfänger der nationalen Rente im Alter von 100 Jahren oder älter gestiegen.Nach Angaben des Nationalen Rentendiensts gibt es mit Stand Juni 174 Rentenempfänger, die 100 Jahre oder älter sind. 135 von ihnen sind weiblich, 39 männlich.Sie alle beziehen die Hinterbliebenenrente, die ihnen nach dem Tod eines in der nationalen Rente versicherten Kindes zustand. Im Monatsschnitt erhalten sie 330.000 Won (253 Dollar).Die älteste Person unter ihnen ist 110 Jahre alt.Die Zahl der Rentenbezieher ab 100 Jahren überschritt im Jahr 2020 mit 101 die 100er-Marke, seitdem geht es stets aufwärts.Der Anteil der über 65-Jährigen in Südkorea erreichte 2018 14,4 Prozent. Damit wurde das Land eine gealterte Gesellschaft (aged society), in der der Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren 14 bis 20 Prozent beträgt.Südkorea wird laut einer Prognose des Statistikamtes 2025 mit einem Anteil der älteren Menschen von 20,6 Prozent eine super gealterte Gesellschaft (super-aged society). In einer solchen Gesellschaft sind mindestens 20 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre oder älter.